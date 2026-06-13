أسطورة السويد يعلن دعمه لكرواتيا في كأس العالم

أشعل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حالة من الجدل خلال مشاركته في تغطية منافسات كأس العالم 2026 بصفته محللًا تلفزيونيًا، بعدما كشف عن المنتخب الذي سيشجعه في البطولة.

ورغم أن إبراهيموفيتش يُعد الهداف التاريخي لمنتخب السويد بعدما خاض 122 مباراة دولية وسجل 62 هدفًا، فإنه أكد دعمه لمنتخب كرواتيا خلال النسخة الحالية من المونديال.

وقال نجم ميلان السابق، الذي يعمل محللًا في شبكة "Fox Sports"، إن جذوره الكرواتية من ناحية والدته تدفعه لمساندة المنتخب الكرواتي في البطولة.

وأثار تصريح زلاتان ردود فعل واسعة، خاصة في البوسنة والهرسك، نظرًا لأن والده من أصول بوسنية، كما أن المنتخب البوسني يشارك في منافسات كأس العالم الحالية.

وتعرض إبراهيموفيتش لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب عدد من الجماهير البوسنية، التي اعتبرت تصريحاته تجاهلًا لأصوله البوسنية.

في المقابل، لقيت تصريحات النجم السويدي ترحيبًا كبيرًا داخل كرواتيا، حيث أشاد العديد من المشجعين بموقفه، وتداولوا تعليقات تتخيل ما كان يمكن أن يقدمه مع الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي لو ارتدى قميصه دوليًا.

ويخوض منتخب السويد منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان وتونس، بينما يتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية عشرة رفقة إنجلترا وغانا وبنما.