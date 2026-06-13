فيفا يوضح الجدل حول الحضور الجماهيري في كأس العالم ويؤكد: المدرجات لم تكن فارغة

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما تردد بشأن ابتعاد الجماهير أو وجود مدرجات فارغة خلال بعض مباريات كأس العالم، مؤكدًا أن الصور المتداولة لا تعكس الواقع الكامل للحضور داخل الملاعب.

وجاء ذلك بعد حالة جدل واسعة أثيرت عقب مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، والتي أظهرت لقطات مصورة وجود مساحات خالية في المدرجات، ما دفع البعض للتشكيك في نسب الحضور الجماهيري.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "RMC"، فقد بلغ الحضور الرسمي للمباراة 44985 مشجعًا، من أصل سعة إجمالية للملعب تبلغ 45664 متفرجًا، ما يشير إلى امتلاء المدرجات بنسبة كبيرة.

وأوضح "فيفا" في ردّه أن الصور المتداولة تم التقاطها في توقيت غير مناسب، أثناء تحرك بعض الجماهير داخل الممرات أو توجههم إلى المرافق المختلفة داخل الملعب، وهو ما أعطى انطباعًا بوجود فراغات في المدرجات.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه: "تعتمد أرقام الحضور الرسمية على عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئيًا وعدد المتواجدين داخل الملعب، وليس على التقييم البصري للمقاعد في لحظة معينة من المباراة".

وتابع: "نعمل بشكل وثيق مع إدارات الملاعب وشركات التذاكر لضمان دقة الأرقام المعلنة، وقد لوحظ خلال مباراة جوادالاخارا أن بعض المشجعين كانوا يتحركون في الممرات بدلًا من الجلوس في مقاعدهم طوال اللقاء".

ويأتي هذا التوضيح في ظل جدل متزايد حول نسب الحضور في بعض مباريات البطولة، رغم تأكيدات فيفا على امتلاء معظم الملاعب بشكل شبه كامل وفق البيانات الرسمية.