أكد سعيد عزت الله، لاعب منتخب إيران، أن منتخب بلاده يمتلك فرصة ذهبية مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية التركيز واستغلال اللحظة لتحقيق أفضل بداية ممكنة في البطولة.

وقال عزت الله في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية: "بداية مشوارنا في المونديال تمثل فرصة ذهبية لنا لنكون أكثر شجاعة ووحدة من ذي قبل، وأن نخطو خطوة جديدة للأمام من أجل بلدنا".

وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة كان الجميع منشغلًا بما يحدث في البلاد، لكن الآن، ومع وجودنا هنا، فإنها فرصة كبيرة لنكون خير ممثل لإيران أمام العالم".

وتابع: "نريد أن نُعرّف العالم بثقافة الشعب الإيراني ونُظهر الصورة الحقيقية لبلدنا، ومع اقتراب المباراة الأولى ليس أمامنا سوى التركيز بنسبة 100% على العمل داخل الملعب".

وتحدث لاعب المنتخب الإيراني عن معسكر الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية، قائلًا: "أكثر ما لفت انتباهي في تيخوانا هو أهلها، فقد عاملونا بكرم كبير وأظهروا حبًا واضحًا للمنتخب، ونحن سعداء بالتواجد هنا وإقامة معسكرنا في هذه المدينة".

وعن أزمة التأشيرات لبعض أعضاء البعثة لدخول الولايات المتحدة، قال: "أشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، وما يحدث بشأن التأشيرات أمر يثير الدهشة".

وأضاف: "علينا احترام قوانين الدول، لكن في الوقت نفسه من غير المقبول ألا يتمكن بعض أفراد الطاقم الأساسي من التواجد معنا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نأمل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التأشيرات لجميع أفراد بعثتنا قبل المباراة الأولى، لأن جميع من لم يحصلوا عليها حتى الآن هم عناصر أساسية ومؤثرة في الفريق".