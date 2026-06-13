أمريكا تهزم باراجواي برباعية في ثالث افتتاح للمونديال

تغلب المنتخب الأمريكي على نظيره باراجواي بنتيجة 4-1 عقب ثالث افتتاح لبطولة كأس العالم في لوس أنجلوس اليوم السبت.

وجاء الفوز ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا أستراليا وتركيا، بعدما كان قد لعب الثنائي الآخر المشارك في التنظيم، المكسيك وكندا، ضد كل من جنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك.

وسجل منتخب الولايات المتحدة هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، حيث استفاد من هدف ذاتي سجله المدافع داميان بوباديلا في مرمى فريقه بطريق الخطأ، بعدما حول تمريرة كريستيان بوليسيتش إلى داخل شباك حارس باراجواي.

ونجح فولارين بالوجون في تسجيل الهدف الثاني لأمريكا بالدقيقة 31، من تسديدة أرضية بعد متابعة لتمريةر بوليسيتش.

ثم عاد بالوجون ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد مجهود فردي رائع ومراوغة للحارس والدفاع.

وقلص منتخب باراجواي الفارق بهدف أول جاء عن طريق ماوريسيو في الدقيقة 73، من صناعة خوليو إنسيزو، وقبل النهاية بثوان سجل جيوفاني رينا هدفا رابعا بتسديدة رائعة في الشباك.

وانضم منتخب أمريكا إلى نظيره المكسيكي في الانتصار بين أصحاب الضيافة، بينما كان منتخب كندا قد تعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك مساء الجمعة.