هيريرا يقترب من العودة للدوري الإسباني

يقترب لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا من العودة إلى ناديه الأم ريال سرقسطة في صفقة انتقال حر، وذلك عقب رحيله عن بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وبحسب الصحفي ماتيو موريتو، دخل هيريرا (36 عامًا) في مفاوضات متقدمة مع ريال سرقسطة، تمهيدًا للعودة إلى النادي الذي نشأ في صفوفه وقضى فيه نحو عقد كامل من التطور قبل انطلاق مسيرته الاحترافية.

ومن المنتظر أن تمثل هذه الخطوة عودة عاطفية للاعب المخضرم إلى نادي طفولته، بعد مسيرة حافلة دافع خلالها عن ألوان أندية بارزة، أبرزها ريال سرقسطة وأتلتيك بلباو ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، قبل تجربته الأخيرة مع بوكا جونيورز.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، إلا أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، مع اقتراب هيريرا من إنهاء رحلته الكروية من حيث بدأت.