بالوجون يحصد جائزة رجل مباراة أمريكا وباراجواي في كأس العالم

توج فولارين بالوجون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، بجائزة رجل المباراة عقب تألقه في مواجهة باراجواي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقاد بالوجون المنتخب الأمريكي لتحقيق فوز كبير على باراجواي بنتيجة 4-1، بعدما سجل هدفين وقدم أداءً مميزًا خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب لوس أنجلوس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض، ليحصد المنتخب الأمريكي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، ويعتلي صدارة المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي أستراليا وتركيا.

وبهذا الفوز، انضم المنتخب الأمريكي إلى المكسيك في قائمة المنتخبات المستضيفة التي حققت الانتصار في الجولة الافتتاحية، بينما كان منتخب كندا قد اكتفى بالتعادل أمام البوسنة والهرسك.