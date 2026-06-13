واصل نجم منتخب الولايات المتحدة كريستيان بوليسيتش كتابة اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما تفوق على قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ البطولة.

وقدم بوليسيتش تمريرة حاسمة خلال فوز المنتخب الأمريكي على باراجواي بنتيجة 4-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى ثلاث تمريرات حاسمة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وكان لاعب الولايات المتحدة قد صنع هدفين خلال منافسات كأس العالم 2022، أمام منتخبي ويلز وهولندا، قبل أن يضيف تمريرته الحاسمة الثالثة أمام باراجواي في النسخة الحالية.

وبهذا الرقم، أصبح بوليسيتش يتفوق على كريستيانو رونالدو في عدد التمريرات الحاسمة بكأس العالم، ليحقق إنجازًا فرديًا جديدًا في مسيرته الدولية، ويؤكد دوره المؤثر في صفوف المنتخب الأمريكي.