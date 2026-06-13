اختتام برنامج بناء القدرات لـ EUNIC Egypt بمشاركة 110 متدربين

على مدار 14 يوما من التدريب المتخصص وتبادل الخبرات، اختتم مساء أمس الجمعة برنامج بناء القدرات "المدربين المصريين"، ضمن مشروع الإقامات الفنية وبناء القدرات لعام 2026 الذي يطلقه اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية في مصر "EUNIC Egypt" وتنفذه وصلة للفنون، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة 110 متدربين من فنانين ومدراء ثقافيين، منهم 23 متدربا من المحافظات، شاركوا ضمن برنامج تدريبي من 5 ورش مختلفة، قدمت جميعها بالمجان.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات المهنية للعاملين بالقطاع الثقافي والفني، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المتغيرات المهنية والإدارية والتكنولوجية، بما يسهم في دعم استدامة المشروعات الثقافية والفنية وتوسيع فرص التطور المهني والتشبيك بين الممارسين الثقافيين، وحرص البرنامج على إتاحة فرص مشاركة ممولة بالكامل للفنانين والمديرين الثقافيين من مختلف المحافظات، في إطار دعم العدالة الثقافية وتوسيع فرص الوصول إلى برامج التطوير المهني خارج القاهرة، بما يعزز التنوع الجغرافي للمشاركين ويتيح تبادل الخبرات بين الممارسين الثقافيين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج خلال شهر مايو الماضي، وشملت ورشتين متخصصتين، الأولى بعنوان "المهرجانات الفنية: من الكرنفال إلى الإدارة والتنظيم"، بقيادة الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، وشارك بها 16 متدربًا ومتدربة، حيث تناولت تطور المهرجانات الفنية والأطر القانونية والإدارية المنظمة لها في مصر، وآليات تطويرها بما يضمن استدامتها وتأثيرها المجتمعي.

أما الورشة الثانية فجاءت بعنوان "الإجراءات والفرص الحكومية للفنانين المستقلين في الفنون الأدائية" بقيادة المخرج عادل حسان، وشارك بها 20 متدربًا ومتدربة، وركزت على تعريف الفنانين المستقلين بآليات العمل داخل المؤسسات الثقافية الرسمية، والفرص والمبادرات الحكومية المتاحة لدعم العاملين في مجال الفنون الأدائية.

واستكملت المرحلة الثانية من البرنامج فعالياتها خلال شهر يونيو من خلال ثلاث ورش عمل متخصصة. بدأت بورشة "الذكاء الاصطناعي للعاملين ومديري القطاع الثقافي" بقيادة عزت إسماعيل ، والتي شارك بها 17 متدربًا ومتدربة، وتناولت سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الثقافي، وتحسين إدارة المشروعات، وتعزيز كفاءة المؤسسات والمبادرات الفنية.

كما شهدت ورشة "كتابة المقترحات وجمع التمويل للفنون الأدائية" بقيادة مصطفى محمد، وبمشاركة إيزابيلا بوماريتو، مديرة المشروعات باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية في مصر، مشاركة 35 متدربًا ومتدربة. وركزت الورشة على أسس إعداد المقترحات الفنية وطلبات التمويل، وآليات التواصل مع الجهات المانحة والداعمة للمشروعات الثقافية والفنية، بما يعزز فرص الاستدامة وتنويع مصادر التمويل.

واختتم البرنامج فعالياته بورشة "إدارة وإنتاج العروض المسرحية" التي قدمتها مرام عبد المقصود، بمشاركة 21 متدربًا ومتدربة، حيث ركزت على مهارات إدارة وإنتاج العروض المسرحية، وتنظيم فرق العمل، والتنسيق بين الجوانب الفنية والتقنية والإدارية داخل المساحات الفنية والعروض الحية.