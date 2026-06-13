محافظ أسيوط يتفقد مشروع تطوير محطة معالجة عرب المدابغ بتكلفة 600 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة الجارية بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية "عرب المدابغ 1" بحي غرب مدينة أسيوط؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال، والتي بلغت نحو 70%، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وتطوير منظومة الصرف الصحي بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حيث تفقد المصافي وأحواض التهوية والترسيب والمرشحات ومبنى المحولات، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التشغيل المختلفة وآليات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي.

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير الجارية بالمحطة تستهدف زيادة الطاقة التصميمية من 70 ألف متر مكعب يوميا إلى 105 آلاف متر مكعب يوميا، من خلال إضافة طاقة استيعابية جديدة تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب تحويل نظام المعالجة إلى المعالجة الثلاثية، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية وتحسين جودة المياه المعالجة والحفاظ على البيئة.

وأوضح المحافظ أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن محطة "عرب المدابغ 1" تعد من المشروعات الاستراتيجية التي تمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخدمة مدينة أسيوط وقرى درنكة ومنقباد، فضلا عن دعم خطط التنمية والتوسع المستقبلي.

وخلال الجولة، تابع اللواء محمد علوان الموقف التنفيذي للمشروع وخطة العمل المستقبلية، واستعرض مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة والمكتب الاستشاري معدلات الإنجاز، موجها بضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة خلال عام 2026.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري بالتوازي الإعداد لطرح مشروع محطة معالجة "عرب المدابغ 2" بطاقة تصميمية مستهدفة تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميا، ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة معالجة الصرف الصحي واستيعاب الاحتياجات المستقبلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية، لافتا إلى أن مشروعات المعالجة الثلاثية الحديثة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.