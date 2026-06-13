رئيس وزراء لبنان يطالب حزب الله بالإيفاء بتعهداته

طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام، من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال سلام، في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم السبت: «على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن».

ومن المقرر أن تستأنف ‌هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، برعاية أمريكية، في 22 يونيو الجاري.

وقال مصدر لبناني مطلع على المحادثات لـ«رويترز»، إن طهران غضبت من قرار بيروت التفاوض بشكل مستقل مع إسرائيل، والذي اعتبرته حرمانا لإيران من ورقة تفاوضية رئيسية في مواجهتها مع واشنطن.

ويطالب لبنان بوقف إطلاق نار دائم كأساس للمفاوضات التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وعودة مئات الآلاف من المدنيين النازحين، تحت إشراف الجيش اللبناني.

وتريد إسرائيل تفكيك حزب الله كقوة عسكرية، على الأقل في جنوب لبنان، وإثبات زوال قوته قبل التخلي عن الأراضي المحتلة.

ولم يخف سلام تأثر ⁠لبنان بمفاوضات إسلام أباد، لكنه أعاد التأكيد على الإصرار على التفاوض كدولة مستقلة، «لا يفاوض باسمها أحد».

وأضاف في مكتبه: «نحن طبعا نتأثر بمسار التفاوض في إسلام آباد.. فكيف بحرب ونتائجها تخاض على أرضنا؟ نحن نتأثر بالحرب وبالسلم وبالتهدئة في المنطقة. وإسلام آباد، أو أي مكان آخر، من شأنه أن يترك أثره علينا».

وتابع: «إذا هذا المسار يؤدي لوقف (إطلاق) نار وتهدئة بالمنطقة، أكيد نحن نستفيد منه».

واعتبر سلام أن لبنان اختار الطريق الأقل كلفة، ورفض اعتبار نزع سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا.

واستطرد: «فلنخلص من هذه التجليطة. لقد اتفق اللبنانيون في اتفاق الطائف عام 1989 على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونحن أكدنا على هذا الأمر في بياننا الوزاري، وشددنا على حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم بيد الدولة. فهل إن إسرائيل جلست معنا على الطاولة وساهمت في صياغة بياننا الوزاري؟ بالطبع لا».

وأكد أن الحكومة على تواصل دائم مع حزب الله، مضيفًا: «كل المطلوب منه أن ‌ينفذ التزاماته. ⁠فالجنوب من المفترض أن يكون منطقة خالية من السلاح، وحزب الله أعطى الثقة بالحكومة مرتين، والتي يشدد بيانها الوزاري على حصرية السلاح، ومن غير المطلوب منه أكثر من ذلك».

ورفض حزب الله خطة وقف إطلاق النار التي اتفقت عليها الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في محادثات واشنطن.

وقال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، الذي لم يشارك في المحادثات، إن المفاوضات «مخزية»، ورفض إعلان واشنطن، قائلا إنه «خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية ‬إن حوالي 3700 ⁠شخص قتلوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس، منهم 730 من النساء والأطفال والمسعفين، وجرح أكثر من 11 ألف شخص، بينما تقول السلطات إن حوالي 1.2 مليون شخص نزحوا في لبنان.

وخاطب سلام حزب الله، قائلا «إذا فعلا أنت حريص على ما يسمى بيئتك، ومآسي بيئتك، كل المطلوب منك ⁠أن تفي بالتزاماتك. ما طالبين شي أكتر من هيك».

ولم تقدم واشنطن أي ضمانات حول مستقبل التفاوض اللبناني مع إسرائيل، لكن سلام عقّب: «من الأفضل أن نعطي صافرة الحكم للوسيط الأمريكي، وعدم الإصغاء إلى الثرثرة السياسية».

وجعلت طهران وقف إطلاق النار في لبنان شرطا أساسيا لأي اتفاق أوسع نطاقا ⁠مع واشنطن. وأشارت الولايات المتحدة وإيران أمس الجمعة، إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.

وقال مسئول أمريكي كبير إن الطرفين توافقا على نص، وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

واختتم سلام تصريحاته: «مشكلتنا مع حزب الله هي سلاح حزب الله، ونعتبر الحزب قوة سياسية لبنانية، ونريد منه أن يوفي بالتزاماته اللبنانية، نحن طالبين منك تلتزم بتعهداتك».