رئيس شعبة مسبوكات المعادن: نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المسبوكات

- الاثنين.. شعبة مسبوكات المعادن تنظم ندوة دولية بمشاركة خبراء من 7 دول لتطوير صناعة المسبوكات المصرية

- عبد العزيز: نعمل على رسم خريطة جديدة لتطوير القطاع عبر نقل الخبرات الدولية وتأهيل المصانع الصغيرة

تنظم شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الاثنين المقبل، ندوة دولية لتطوير صناعة المسبوكات بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، لبحث آليات نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير المصانع المحلية وتعزيز تنافسية القطاع.

وقال عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الندوة الفنية المتخصصة، التي تُعقد تحت عنوان «تطوير صناعة المسبوكات في مصر» يوم الاثنين المقبل 15 يونيو بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع شركة «فوسيكو»، وشركة مصر للمسبوكات، تستهدف تعزيز تبادل الخبرات مع عدد من الدول الرائدة عالميًا في صناعة المسبوكات.

وأشار إلى أن الندوة تشهد مشاركة متحدثين وخبراء من مصر وروسيا والهند وتركيا وألمانيا والبرتغال وبولندا، لاستعراض أحدث الممارسات والتطبيقات الصناعية والتكنولوجية المستخدمة عالميًا، بما يسهم في دعم جهود تحديث الصناعة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأضاف أن الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الشعبة الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتوطين المعرفة الفنية داخل المصانع المصرية، بما ينعكس على تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأكد رئيس الشعبة أن تأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المسبوكات يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة عمل الشعبة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن نقل المعرفة الفنية والتكنولوجية إلى تلك المصانع يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.

وأضاف أن الشعبة تستهدف من خلال هذه الفعاليات بناء منصة مستدامة للتواصل بين المصنعين المصريين والخبرات الدولية، بما يدعم جهود تحديث القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة صناعة المسبوكات المصرية على مواكبة التطورات العالمية والتحول نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية.

وأوضح أحمد مصطفى المدير التنفيذي لشركة مصر للمسبوكات وعضو مجلس ادارة الشعبة أن أجندة الندوة تتضمن مناقشة مستقبل صناعة المسبوكات في مصر والتحديات والفرص التي تواجه القطاع، إلى جانب استعراض أحدث تقنيات صهر وصب المعادن وآليات تحسين الجودة ورفع الإنتاجية، فضلًا عن مناقشة دور التصميم والهندسة في تطوير المنتجات وتعزيز القيمة المضافة.

وذكر مصطفى، أن الندوة ستناقش كذلك تطبيقات الاستدامة وكفاءة الطاقة داخل مصانع المسبوكات، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير الصناعة المحلية.

وأضاف المدير التنفيذي لمصر للمسبوكات وعضو مجلس إدارة الشعبة، أن الهدف الاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المسبوكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، في مقدمتها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب توافر البنية الصناعية وتنامي قدرات قطاع الطاقة، بما يوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية والتوسع في الإنتاج.

وأكد مصطفى أن هناك توافقًا بين خطط تطوير قطاع المسبوكات وتوجهات الدولة والقيادة السياسية نحو زيادة الصادرات الصناعية، ودعم المنتج المحلي، والعمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى مستهدف 100 مليار دولار، مشددًا على أن تطوير صناعة المسبوكات ورفع تنافسيتها يمثلان ركيزة مهمة لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.