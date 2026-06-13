رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه اليوم إلى جنيف لحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، إلى جنيف لحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وسيتوجه وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس الوزراء إلى جنيف، حيث سيحضر شهباز شريف المراسم المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني، وفقا لصحيفة ديلي أوصاف الباكستانية.

وقبل هذا التطور، أعلن رئيس الوزراء أنه قد تم اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال شهباز شريف في بيانه الذي نشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الليلة الماضية، إن باكستان تعمل الآن مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، وأن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن.

وأضاف أنه على دراية بجهود أولئك الذين يخربون اتفاق السلام وسط جهود الوساطة الباكستانية، ومدرك تماما لحملة المعلومات المضللة التي تهدف إلى تخريب اتفاق السلام.