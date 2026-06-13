اعتبرت الصحف الفرنسية، أن قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، بدا واضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في فرض أجندته الخاصة، ليس فقط من حيث توقيت حضوره وتحركاته، بل أيضاً في طبيعة الملفات المطروحة للنقاش، وسط غياب لافت لأي إعلانات سياسية كبرى أو توافقات حاسمة بين القوى العالمية السبع.

وتحولت القمة التي انعقدت في سياق دولي شديد التعقيد، إلى منصة تعكس موازين القوى الجديدة، حيث طغى الحذر الأوروبي والرغبة في تجنب الصدام مع واشنطن على حساب طرح ملفات خلافية، وعلى رأسها قضايا المناخ والتجارة الدولية.

- لا كروا: قمة تحت هيمنة ترامب وحذر أوروبي

وقالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية إن القمة عكست بوضوح استمرار نهج "أمريكا أولاً"، موضحة أن الدول الأوروبية دخلت الاجتماعات وهي تتبنى استراتيجية "تفادي المواجهة" مع الرئيس الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن غياب ملفات أساسية مثل المناخ من جدول الأعمال لم يكن مصادفة، بل نتيجة مباشرة لضغوط أمريكية، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين فضلوا تقليص سقف الطموحات السياسية مقابل الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق داخل المجموعة.

وأوضحت أن شخصية ترامب غير المتوقعة لعبت دوراً محورياً في توجيه مسار القمة، حيث باتت إدارة مزاجه السياسي جزءاً من حسابات القادة المشاركين.

- لوباريزيان: حضور ترامب بحد ذاته إنجاز دبلوماسي



من جهتها، قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن مجرد تأكيد مشاركة دونالد ترامب في القمة اعتبر نجاحاً دبلوماسياً للإليزيه، في ظل حالة الغموض التي أحاطت بحضوره حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سعت إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال الرئيس الأمريكي، بما في ذلك تعديل مواعيد القمة وتنظيم فعاليات ذات طابع بروتوكولي فاخر، أملاً في إبقائه منخرطاً في النقاشات لأطول فترة ممكنة.

وأضافت أن القلق من مغادرة ترامب المبكرة، كما حدث في قمم سابقة، ظل حاضراً بقوة، ما انعكس على طبيعة إدارة الجلسات وجدول الأعمال.

- زون بورصة: غياب القرارات يعكس انقساما عالميا عميقا

أما موقع "زون بورصة" الفرنسي، فرأى أن غياب الإعلانات السياسية والاقتصادية الكبرى عن القمة يعكس حالة الانقسام العميق داخل مجموعة السبع.

وأوضح الموقع أن الخلافات بشأن ملفات التجارة والعلاقات مع الصين، إضافة إلى تباين المواقف حول الحرب في أوكرانيا، حدّت من قدرة القادة على التوصل إلى قرارات مشتركة قوية.

وأضاف أن القمة بدت أقرب إلى اجتماع لإدارة الأزمات وتفادي التصعيد، بدلاً من كونها منصة لإطلاق مبادرات دولية جديدة، مشيراً إلى أن النفوذ الأمريكي بقيادة ترامب كان عاملاً حاسماً في هذا التوجه.

- قمة بلا اختراقات… وترامب في الصدارة

ووفقأً للصحيفة الفرنسية فإنه في المحصلة، خرجت قمة إيفيان دون اختراقات سياسية تذكر، بينما برز دونالد ترامب كالعامل الأكثر تأثيراً في تحديد مسارها ونتائجها، في وقت يزداد فيه تعقيد المشهد الدولي وتراجع قدرة القوى الكبرى على بناء توافقات جماعية.