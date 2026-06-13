قال المركز المعني ‌بإدارة الأزمات في ليتوانيا اليوم السبت، إن ما كان ⁠يشتبه أنها طائرة مسيرة عسكرية في المجال الجوي، تبين أنه بالون أرصاد جوية.

وفي وقت سابق، ‌استدعت ⁠ ليتوانيا طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي؛ للرد على ما ⁠كان يشتبه أنها طائرة مسيرة ⁠عسكرية في المجال الجوي ⁠للبلاد، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وتخشى ليتوانيا من مواجهة محتملة مع روسيا، الأمر الذي أثار استنفار حدودها وتحسين قدرتها العسكرية، بعد التقارير الذي أفادت بتخطيط موسكو لمهاجمة دول البلطيق.

قبل 20 عامًا، أصبحت ليتوانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، منذ الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، إذ واصلت البلاد توسيع نطاق حمايتها لحدودها، خوفًا من الهجوم الروسي المحتمل، إذ تم استثمار ما يقرب من 50 مليون يورو لتأمين الحدود.

وكانت دول ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أكثر دول الحلف مطالبة بضرورة استعداد الكتلة الغربية، لهجوم روسي محتمل في المنطقة.