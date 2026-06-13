صحيفة مقربة من قالیباف: أي اتفاق محتمل بين إيران وأمريكا فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لمواجهة أكبر

قالت صحيفة «خراسان»، المقربة من رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، إن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لا يعدو كونه «فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء القدرات الهجومية والدفاعية والاستعداد لمعركة أشمل وأكبر في المستقبل».

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال»، عن الصحيفة قولها إن «مثل هذه المفاوضات والاتفاقات لا تؤثر بشكل جوهري في هذا المسار، وإنما هي مجرد مرحلة يجب المرور بها للوصول إلى مرحلة المواجهة النهائية».

وأشارت الولايات المتحدة وإيران أمس الجمعة، إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسئول أمريكي كبير إن الطرفين توافقا على نص وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص لكن الاتفاق المبدئي يُظهر بوضوح ‌أن بلاده خرجت من الصراع أقوى.

وبعد ساعات من تلك التصريحات، قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيّرة كانت تشكل تهديدًا لحركة الملاحة التجارية.

وذكرت مصادر متعددة أن مذكرة التفاهم المقترحة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وستُجرى لاحقًا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الأساسي لشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب على إيران.

وقال المسئول الأمريكي لصحفيين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن الاتفاق يلبي أهداف ترامب الأساسية ويضع المفاوضات «في وضع جيد جدًا».

وأشارت أنباء واردة من مصادر غربية وباكستانية وإيرانية بخصوص مسودة الاقتراح إلى بنود قد تصب في مصلحة إيران، مما أثار انتقادات من ترامب الذي وصف التقارير بأنها غير دقيقة.