مصدر إسرائيلي ليديعوت أحرنوت: إذا هاجمتنا إيران حال استهداف الضاحية سنرد

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصدر إن المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يتحدث عن وقف الأعمال العدائية بكل الجبهات، ويشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان.

ووفق الصحيفة، أكدت مصادر إسرائيلية أنه إذا استهدف حزب الله بلدات الشمال فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية، "ووقتها سنرى رد إيران".

وأضافت: "إذا هاجمتنا إيران حال استهداف الضاحية الجنوبية سوف نرد، ولن نقبل بتوحيد الجبهات"، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

ونقلت عن مصدر أمني أن الجيش سيواصل العمل ضد حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.