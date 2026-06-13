منتخب مصر يوضح حقيقة إزالة النجوم من قميص كأس العالم 2026

كشف الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إزالة النجوم من على قميص «الفراعنة» خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الجهاز الإداري، في بيان رسمي، أنه في ضوء ما تم تداوله بشأن قمصان المنتخب، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم منذ عدة أشهر خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفيد بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال منافسات كأس العالم، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، والتي تُطبق على جميع المنتخبات المشاركة.

وأضاف البيان أن الاتحاد المصري كان على علم مسبق بهذا القرار، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أي مفاجأة قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن «فيفا» طلب أيضًا تعديل لون أرقام قمصان المنتخب لتصبح باللون الأبيض بدلًا من الذهبي، لضمان وضوح الرؤية بشكل أفضل خلال المباريات والبث التليفزيوني، وهو إجراء تنظيمي معتاد.

وفي هذا السياق، قامت شركة «بوما» المصنعة للملابس الرياضية الخاصة بالمنتخب بتنفيذ التعديلات المطلوبة، بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ برصيد 7 ألقاب، وهو ما انعكس على قميص المنتخب الذي يتزين بسبع نجوم ترمز إلى عدد بطولاته القارية.

وبحسب لوائح «فيفا»، فإن النجوم التي توضع على قمصان المنتخبات في كأس العالم ترتبط فقط بعدد مرات الفوز بالبطولة العالمية، وليس بأي بطولات قارية أو إقليمية أخرى، وهو ما استدعى إزالة النجوم السبع من قميص المنتخب خلال منافسات مونديال 2026.