 رئيس الاتحاد الفلسطيني: إسرائيل مارست ضغوطا لمنعي من دخول أمريكا وكندا لحضور المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الاتحاد الفلسطيني: إسرائيل مارست ضغوطا لمنعي من دخول أمريكا وكندا لحضور المونديال

محمد ثابت
نشر في: السبت 13 يونيو 2026 - 12:38 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026 - 12:38 م

هاجم جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ما وصفه بتدخلات إسرائيلية حالت دون حصوله على تأشيرتي دخول إلى الولايات المتحدة وكندا، للمشاركة في فعاليات كأس العالم 2026.

وقال الرجوب، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: «لم تُمنح لي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة بعد تقدمي بطلبها في الأردن، ما حدث سخيف في سلوكه. أنا حاليًا في المكسيك، وسأتابع مباراة تونس ضد السويد، ثم أعود إلى الوطن».

وأضاف: «حاولت الحصول على تأشيرة كندا أيضًا، لكنني لم أنجح في ذلك رغم تدخل وزارة الخارجية لإيجاد حل».

وتابع: «بالتأكيد هناك ضغوط إسرائيلية لمنعي من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة وكندا، فهناك أطراف لا ترغب في أن ننتقد إسرائيل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «تقدمت باعتراض رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأصر على حقي في الحصول على تأشيرة الدخول».

يُذكر أن عددًا من اللاعبين والمسؤولين والحكام واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وكندا لأسباب مختلفة، وكان من أبرز الحالات الحكم الموريتاني عمر أرتان.


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