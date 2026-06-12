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أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان، بداية من الجمعة الساعة 12:30 صباحاً وحتى 6 صباحاً لمدة 3 أيام.

وأوضح المصدر، لـ«الشروق»، أن سبب الغلق في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل "خط وادي النيل – 6 أكتوبر" سيتم تنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وتابع: أنه سيتم تنفيذ الغلق لمدة 3 أيام أسبوعياً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك على مدار 5 مراحل على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: من الجمعة 12 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 14 يونيو 2026.

-المرحلة الثانية: من الجمعة 19 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 21 يونيو 2026.

- المرحلة الثالثة: من الجمعة 26 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 28 يونيو 2026.

- المرحلة الرابعة: من الجمعة 3 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 5 يوليو 2026.

- المرحلة الخامسة: من الجمعة 10 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 12 يوليو 2026.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية البديلة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

- المسار البديل الأول:

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو، ترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينآ الي شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارآ إلي شارع الدكتور حجازي ثم الدخول يسارآ تجاه شارع وادي النيل وصولآ إلي شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال .

- المسار البديل الثاني:

الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين، ثم يميناً إلى شارع أحمد عرابي ثم يميناً إلى شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال .