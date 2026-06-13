تقارير: منتخب إنجلترا يتعرض للسرقة قبل أولى مبارياته في المونديال

تعرض منتخب إنجلترا لواقعة غير متوقعة قبل أيام قليلة من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 أمام كرواتيا، بعدما أفادت تقارير إعلامية بتعرض أحذية اللاعبين وكرات التدريب وعدد من المعدات الأساسية للسرقة.

ووفقًا للتقارير، التي نقلتها مصادر صحفية أمريكية، وكذلك موقع "جولز سينتر". فقد شملت المسروقات تجهيزات مهمة يستخدمها المنتخب الإنجليزي في استعداداته للمباراة الأولى، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتعويض المعدات المفقودة وضمان عدم تأثر البرنامج التحضيري للفريق.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض أولى مبارياته في البطولة أمام كرواتيا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، وسط آمال كبيرة بالمنافسة على اللقب.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن ملابسات الحادث أو هوية المتورطين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.