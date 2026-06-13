أمريكا تتقدم على باراجواي بهدف عكسي في كأس العالم 2026

تقدم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على نظيره باراجواي بهدف مبكر حمل توقيع لاعب الأخير بالخطأ، خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، بعدما سجل داميان بوباديلا هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم لمنتخب الولايات المتحدة بهدف دون رد.

ويخوض المنتخبان المباراة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي أستراليا وتركيا في النسخة الحالية من المونديال.

هدف تاريخي وأرقام قياسية

وشهدت المباراة تسجيل أول هدف عكسي في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، ليُسجل في تاريخ النسخة الحالية من البطولة.

ودخل المنتخب الأمريكي بهذا الهدف قائمة أكثر المنتخبات استفادة من الأهداف العكسية في تاريخ كأس العالم، بعدما ارتفع رصيده إلى 4 أهداف عكسية، ليعادل منتخبي ألمانيا والبرتغال، بينما يتصدر المنتخب الفرنسي القائمة برصيد 6 أهداف.

كما أصبح هدف بوباديلا من بين أسرع الأهداف العكسية في تاريخ المونديال، حيث جاء ضمن قائمة تضم:

كارلوس غامارا (الدقيقة 3) أمام إنجلترا – 2006

سياد كولاسيناتش (الدقيقة 3) أمام الأرجنتين – 2014

داميان بوباديلا (الدقيقة 7) أمام الولايات المتحدة – 2026

كما يُعد الهدف ثالث أسرع هدف يُسجل لصالح منتخب مستضيف في تاريخ بطولات كأس العالم.

ويستمر اللقاء وسط تقدم المنتخب الأمريكي بهدف دون رد في بداية المواجهة.