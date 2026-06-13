لوبيتيجي: قيادة قطر في كأس العالم فرصة تاريخية

وصف الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، قيادته لـ"العنابي" في كأس العالم 2026 بأنها فرصة تاريخية، مؤكدًا أن الفريق يدخل البطولة بطموحات كبيرة ورغبة في تقديم مستوى يليق بالمنتخب.

وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سويسرا: "لدي فرصة تاريخية للمشاركة مع قطر في كأس العالم، وهو تحدٍ كبير بالنسبة لنا. هدفنا هو تحقيق حلم هذا الجيل الذي نجح في التأهل بنفسه، ونريد أن نعيش هذه التجربة بكل تفاصيلها، ونعرف جيدًا قوة المنتخبات التي سنواجهها".

وأضاف: "سويسرا فريق قوي من الناحية البدنية والفنية، ويضم لاعبين مميزين في دوريات أوروبية كبرى، ويتمتع بتناغم واضح، كما يمتلك خط دفاع قوي لم يستقبل سوى عدد قليل من الأهداف في التصفيات، وهو قادر على الوصول بعيدًا في البطولة. لكن تركيزنا ينصب على أنفسنا وعلى ما يجب أن نقدمه داخل الملعب".

وتابع: "الجميع يتحدث عن أن المنافس هو الأوفر حظًا، لكننا نركز على تطوير مستوانا ومحاولة المنافسة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة مع احترام كل المنتخبات".

وأشار مدرب قطر إلى أهمية الكرات الثابتة في كرة القدم الحديثة، قائلًا: "الكرات الثابتة أصبحت عنصرًا حاسمًا في المباريات، ومباريات سويسرا التي شاهدناها تؤكد ضرورة الحذر منها، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون وسيلة مهمة لصالحنا إذا أحسنا استغلالها".

وعن النتائج الأخرى في المجموعة، قال لوبيتيجي: "تعادل كندا مع البوسنة لا يغير الكثير بالنسبة لنا، تركيزنا بالكامل على مباراتنا أمام سويسرا ومحاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وردًا على سؤال بشأن تجربته السابقة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018، قال: "لا أفكر في الماضي، بل أركز على الحاضر وبناء المستقبل. كل التجارب التي مررت بها صنعت شخصيتي، وأنا هنا للحديث عن مشروع قطر وليس عن الماضي. نحن لم نتواجد هنا كهدية، بل استحققنا التأهل بجهدنا".

كما تحدث عن التوقفات خلال المباريات، قائلًا: "التوقف لمدة ثلاث دقائق يمنح المدرب فرصة لإعطاء بعض التعليمات وإجراء تعديلات تكتيكية خلال اللقاء".

وفي ختام تصريحاته، مازح لوبيتيجي الصحفيين بشأن ارتدائه للنظارات، قائلًا: "أستخدمها مؤخرًا لحماية عيني بعد بلوغي سن الستين، وإذا أعجبتك سأهديك واحدة".