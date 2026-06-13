حزب الله يعلن التصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن حزب الله، الجمعة، أنّ مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة في جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل ضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا مساء الخميس قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه مجدل زون، الواقعة على مسافة نحو خمسة كيلومترات من الحدود، "بصليات صاروخية متكررة" وأجبروها "على الإنكفاء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه اشتبك الجمعة مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مجددا باتجاه أطراف البلدة "بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية". وأعلن الحزب كذلك تنفيذ هجمات أخرى ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل، إنذارات بالإخلاء لثلاث قرى في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة ضربات طالت مناطق عدة في الجنوب.

وأضافت الوكالة في وقت لاحق أن إسرائيل شنّت "غارة على بلدة كفرصير، فيما تعرض حرج علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع".

وأوقف جيش الاحتلال، قافلة مساعدات نظمها السفير البابوي في لبنان وكانت متجهة إلى قرى مسيحية في جنوب البلاد، بقي سكانها فيها رغم النزاع، وأجبرها على تغيير مسارها، وفق ما أفاد أحد أعضاء القافلة وكالة فرانس برس الجمعة.

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

ومنذ ذلك الحين، نفذت إسرائيل حملة ضربات واسعة واجتياحا بريا أسفرا عن استشهاد أكثر من 3700 شخص في لبنان، فيما تسيطر على مساحة واسعة من جنوب البلاد.

واستمر القتال رغم وقف إطلاق النار المعلن في لبنان في أبريل، وكذلك بعد إعلان اتفاق هدنة مشروط جديد الأسبوع الماضي إثر محادثات لبنانية-إسرائيلية في واشنطن.

ورفض حزب الله الاتفاق المشروط الذي يلزمه وقف إطلاق النار، من دون أن يتطرق إلى وجوب وقف إسرائيل هجماتها أو سحب قواتها من لبنان.

وتعتبر إيران، أن لبنان يجب أن يكون جزءا من أي تسوية لإنهاء الحرب الأوسع في الشرق الأوسط.