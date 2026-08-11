أعلنت السلطات الكولومبية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد من 169 إلى 234 شخصًا.

وأصدرت «رابطة عواصم كولومبيا» بيانًا حول آخر المستجدات عقب الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين، وبلغت قوته 7.4 درجات.

وبحسب البيان، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 234 شخصًا، فيما أصيب أكثر من 1310 آخرين.

- أكثر من 70 هزة ارتدادية

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية تسجيل أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال الكبير.

وأفادت بأن أقوى الهزات الارتدادية بلغت قوتها 4.8 درجات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بإعلان إنذار أحمر في مدن بيريرا وكالي وكويبدو ومانيساليس وأرمينيا، التي سجلت أكبر الخسائر البشرية والمادية جراء الزلزال، كما فُرض حظر للتجول لأسباب أمنية.

وتتواصل أعمال البحث والإنقاذ دون انقطاع في المدن المتضررة، فيما سجلت بيريرا أعلى حصيلة للوفيات، بلغت 60 شخصًا.

وتقدم نحو 2700 شخص ببلاغات عن فقدان ذويهم، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات بشكل أكبر.

وفي مدينة كالي، ثالث أكبر مدن البلاد، أفيد بانهيار طرق عدة جراء الزلزال وخروج 10 مستشفيات عن الخدمة، فيما أُرسلت فرق بحث وإنقاذ من العاصمة بوغوتا وميديين إلى المنطقة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وفي كويبدو ومانيساليس، تسبب الزلزال في انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات.

- حظر التجول في كالي

وقال عمدة كالي، أليخاندرو إيدر، في تصريح للصحفيين، إنه تم فرض حظر للتجول بهدف ضمان الأمن ومنع أعمال النهب، موضحًا أن القرار يهدف أيضًا إلى تمكين فرق الطوارئ والإنقاذ من تنفيذ أعمالها بطريقة أكثر أمانًا وسرعة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت أن زلزالًا بقوة 7.4 درجات ضرب المنطقة، وكان مركزه على بعد نحو 5 كيلومترات شرق بلدة سان خوسيه ديل بالمار غربي كولومبيا.

وشعر بالزلزال، إلى جانب كولومبيا، سكان مناطق مختلفة في كل من فنزويلا والإكوادور وبنما.