ترامب: روسيا أفرجت عن عسكري أمريكي سابق بعد محادثات مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وافقت على الإفراج عن روبرت جيلمان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونًا في روسيا، بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «نثمن هذا القرار، وحقيقة أن روسيا لم تطلب أي شخص في المقابل، ولم يُجرَ أي تبادل».

وفي وقت سابق، قال مسئولون أمريكيون، إن موسكو أفرجت اليوم الثلاثاء عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونًا منذ عام 2022، بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العفو عنه لأسباب إنسانية.

وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية حثّا موسكو على الإفراج عن روبرت جيلمان، البالغ من العمر 32 عامًا، حتى يتمكن من تلقي العلاج في الولايات المتحدة.

وصرح إريك ليبسون، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في منظمة «جلوبال ريتش» التي تمثل عائلة جيلمان، لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، بأن جيلمان نُقل في أواخر يونيو من مستشفى السجن إلى جناح الطب النفسي في مستشفى مدني للطوارئ، وهو في حالة قيّمها أطباء بأنها «ذهول انفصالي».