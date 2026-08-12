أدى طقس سيئ إلى قطع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون شخص في منطقة شيكاغو وشمال غرب إنديانا في أمريكا، إذ ضربت العواصف المطيرة الخطرة المنطقة يوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى إظلام السماء وهبوب رياح شديدة القوة عبر حدود الولايتين.

ودوت صفارات التحذير من الأعاصير في إلينوي وإنديانا، وجرى إيقاف جميع الرحلات الجوية مؤقتًا في وقت متأخر من الصباح في المطارين الرئيسيين بشيكاغو، وكانت هناك تقارير عديدة عن هبات رياح بلغت سرعتها 80 ميلًا في الساعة (128 كم / ساعة) أو أكثر في محطات الطقس الشخصية.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية: «إنها عواصف خطيرة!».

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، طرقًا مغمورة بالمياه، وأشجارًا متشابكة في خطوط الكهرباء، ومنازل بها تصدعات في الأسقف.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 600 ألف مشترك في إلينوي وإنديانا، وفقًا لموقع باورأوت إيدج. يو إس.

وتضررت مقاطعتا ليك وبورتر في إنديانا، ومقاطعة ويل في إلينوي، جنوب شيكاغو، بشدة بوجه خاص، وإلى الشرق في أوهايو، أصبح أكثر من 166 ألف مشترك بدون كهرباء.