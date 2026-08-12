الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان متهمة بمحاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة تأتي في وقت يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن السفينة تجاهلت التحذيرات بالتوقف، مما دفع مروحية أمريكية إلى إطلاق صواريخ على غرفة المحركات في السفينة "إم/في فيلا نوفا"، مما أدى إلى تعطيلها.

ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كان طاقم السفينة قد تعرض لأي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقالت القيادة المركزية، إنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت ثلاث سفن غير ممتثلة، واعتلت متن سفينتين.

وتنشر البحرية الأمريكية حاليا أكثر من 15 سفينة حربية، بما في ذلك حاملتا طائرات وسفينة هجوم برمائية، يتمركزون في مياه بحر العرب.

وواصلت إيران، هجماتها على السفن في مضيق هرمز، مما أدى إلى إغلاقه إلى حد كبير.

ورفضت التراجع عن مطالبها بأن تنهي الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية، وترفع العقوبات عن طهران، وتلبي شروطا أخرى.

وأغلقت إيران، المضيق فعليا بعد أن هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة البلاد في 28 فبراير.

وظلت الهجمات على الممر المائي الحيوي - الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط المتداولة عالميا قبل الحرب - وحالة عدم اليقين المحيطة بمستقبله تبقي أسعار الطاقة في صدارة اهتمامات السياسة الأمريكية قبل انتخابات منتصف الولاية في فبراير.