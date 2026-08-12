اليابان تعلن منحة بقيمة 350 مليون ين لبرنامج المنح الدراسية لتنمية الموارد البشرية الباكستانية

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أعلنت اليابان، منحة بقيمة 350 مليون ين ياباني لبرنامج المنح الدراسية لتنمية الموارد البشرية لعام 2026، وهو نظام مكن بالفعل أكثر من 100 مسئول حكومي باكستاني من الدراسة في اليابان منذ إطلاقه في عام 2018.

وأكمل أكثر من 80 باحثا دراساتهم وعادوا إلى باكستان، وساهموا في تطوير القطاع العام من خلال المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال البرامج الأكاديمية.

وأضفت حكومة اليابان الطابع الرسمي على المنحة خلال حفل توقيع أقيم في إسلام أباد.

وجرى تبادل الوثائق الرسمية بين سفير اليابان لدى باكستان، أكاماتسو شويتشي، ومحمد حمير كريم كيدواي، سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية.

وتم التوقيع على اتفاقية منحة منفصلة توضح تفاصيل تنفيذ مشروع السنة المالية 2026 من جانب شينوزاكي يوسوكي، الممثل الرئيسي لمكتب باكستان للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وميران محي الدين سومرو، السكرتير المشترك الأول في وزارة الشئون الاقتصادية، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" باكستان.

وأطلق برنامج المنح الدراسية لتنمية الموارد البشرية في باكستان عام 2018 كجزء من دعم اليابان لتعزيز المؤسسات الحكومية

توفر المبادرة لموظفي الحكومة الباكستانيين فرصا للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعات اليابان.