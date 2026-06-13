شعبة بيض المائدة بعد انخفاض الأسعار: المربون لا يستطيعون تحمل الخسائر الفادحة لفترة طويلة

قال المهندس أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن تراجع أسعار البيض في الأسواق يعود في المقام الأول إلى وفرة الإنتاج التي تجاوزت معدلات الاستهلاك المحلي حوالي 40%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أدت بالضرورة إلى انخفاض الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف خلال تصريحات عبر فضائية "الشمس"، الجمعة، أن انخفاض الأسعار يسعد المستهلك لكنه في المقابل يعرض المنتجين لخسائر، قائلا: "أنا أفرح عندما تنخفض الأسعار، ولكن هل هذا يمنع أنني كمنتج هذه السلعة وأتعرض لخسائر، أنني أصرخ وأقول ألحقوني أنا أضيء اللمبة الحمراء لأنني أريد أن أستمر في الإنتاج، أنا لا أستطيع أن أتعرض لهذه الخسائر الفادحة لمدة طويلة".

وشدد على ضرورة فرض آليات تضمن خروج البيض من المزرعة بسعر عادل يوفر هامش ربح للمنتج كمستثمر يسعى للإنفاق على منزله والمساهمة في دورة الاقتصاد القومي.

وعلق ما يُشاع حول تراجع الأسعار بسبب عزوف الناس عن تناول البيض تأثرا بنظام غذائي، قائلا: "الشعب المصري شعب واع ومثقف، وأنا أرفض أنني أتهمه بهذا الاتهام، بسبب بعض التريندات الممولة من الخارج، ولا بد أن يكون لها سبب، ما سبب أن بدأت هذه التريندات تنتشر وتمويلها من الخارج لماذا؟ ولكن الشعب المصري شعب واع، مصر عندما أعلنت أنها حققت الاكتفاء الذاتي في أواخر 2025، وأعلنت أنها فتحت باب التصدير، فبدأ أعداء الوطن يفعلون هذا لتدمير الصناعة المحلية، هذا تريند ممول، وأنا ليس عندي شك في هذا".

ولفت إلى أن 90% إلى 95% من الأعلاف المستخدمة مستوردة، مشيرا إلى أن الدولار في عامي 2022 و2023 أدت لخروج 60% من المنتجين وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة نقص المعروض.