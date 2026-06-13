الزراعة: فتح 21 سوقا جديدا للصادرات شهادة دولية على المنتج المصري ودليل على نجاح السياسة الزراعية للدولة

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن فتح نحو 21 سوقا جديدا على مستوى العالم أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري دليل على الثقة الدولية في المنتجات المصرية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال جاد ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت ـ "إننا فتحنا حتى الآن أكثر من 21 سوقا جديدا حول العالم، بينما فتحنا خلال العام الماضي نحو 25 سوقا جديدا أمام الصادرات المصرية وهي شهادة دولية على المنتج المصري ودليل على نجاح السياسة الزراعية للدولة المصرية".

وأضاف أن كل المنتجات الزراعية المصرية يتم تصديرها لكل أنحاء العالم، كما يتم افتتاح أسواق جديدة عاما بعد عام أمام المنتجات المصرية.. موضحا أن مصر تصدر لنحو 172 دولة حول العالم.

وبشأن الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة الإنتاج الزراعي على الرغم من التغيرات المناخية الشديدة.. أوضح جاد قائلا: "إننا لدينا مركز بحثي على مستوى عالي استطاع خلال السنوات الماضية من انتاج أصناف وسلالات جديدة لديها القدرة على تحمل التغيرات المناخية، كما يتم التواصل المستمر مع المزارعين لإرشادهم حول سبل التعامل مع التغيرات المناخية".

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قد كشف أمس الجمعة، عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز الـ 5 ملايين طن حتى الآن خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية، ويجسد نجاح الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.