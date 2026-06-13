رئيس نقابة الضباط البحريين يكشف عن آخر تطورات أزمة البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال

كشف الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين بمصر ومسئول الاتصال بالاتحاد الدولي لعمال النقل، آخر تطورات ملف البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال.

وأشاد خلال برنامج "كل الكلام" المذاع عبر فضائية "الشمس" بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أن "الموقف صعب" نظرا لأن هؤلاء القراصنة "لا كبير لهم" ولا يمتلكون أي وسيلة تواصل رسمية.

وأشار إلى تهرب مالك السفينة من المسئولية والقيام بدوره خلال الفترة الماضية، لافتا إلى ظهوره خلال الفترة الحالية في محاولة للوصول إلى تفاوض، متابعا: "نحن تحت رحمة مالك جشع رفع أعلام قذرة وسيئة السمعة على سفينته، دون تطبيق اشتراطات السلامة أو تأمين بيئة العمل للبحارة".

وأوضح أن جميع سفن العالم تكون مؤمنة لدى "نوادي الحماية والتعويضات"، لافتا إلى أن هذه السفينة المختطفة تُعد من السفن الصغيرة حجمها 88 مترا، وتبلغ قيمتها التأمينية مليون دولار.

وبشأن توقعاته لمآل الأزمة، أضاف: "نحن تحت رحمة الموقف"، مؤكدا أنه لا يمكن القيام بأي "عمل عسكري محدود"، سواء من قبل السلطات الصومالية أو قوات حفظ السلام، موضحا أن أي عمل سيعود بالخطر المباشر على البحارة المختطفين.

وفي وقت سابق، أعلن الربان السيد الشاذلى، رئيس نقابة الضباط البحريين بمصر ومسؤول الاتصال بالاتحاد الدولي لعمال النقل، فشل المفاوضات مع القراصنة الصوماليين بشأن البحارة المصريين الـ8 المختطفين في الصومال، ضمن طاقم مكون من 12 بحارا.

وقال في بيان، إن الوضع عاد كما كان، مع التأكيد على سلامة جميع أفراد الطاقم على متن السفينة واتصال بعضهم بأهلهم للاطمئنان عليهم ومعاودة القراصنة طلب زيادة الفدية، مؤكدا أن النقابة تثمن الدور المكثف لوزارة الخارجية، بالضغط على السلطات الصومالية لبذل كل المساعي والسبل لاحتواء الموقف وحل الصراع.

ويذكر أن السفينة " Eureka" تعرضت للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين يوم 2 مايو الماضي فيما يواصل أفراد طاقمها الـ12 بينهم 8 بحارة مصريين.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند، ووجه الدكتور بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كل أوجه الرعاية والمساندة لهم.