محكمة أستئناف أمريكية ترفض محاولة مركز كينيدي وقف إزالة اسم ترامب

رفضت محكمة استئناف أمريكية محاولة أخيرة قامت بها قيادة مركز كينيدي لإبقاء اسم الرئيس دونالد ترامب على المبنى، ما ترك للمؤسسة خيارات قليلة غير إزالة الاسم في الساعات المقبلة.

ومع هبوب عواصف في أنحاء واشنطن قبل الموعد النهائي الذي أمرت به المحكمة لإزالة الإشارات إلى ترامب، شوهد العمال وهم يقومون ببناء سقالات حول جزء من المبنى يحمل اسم الرئيس. وتجمع حشد من الناس في مكان قريب وأشادوا بعملهم مع اقتراب إزالة اسم ترامب.

وفي الشهر الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر بأن اسم ترامب تمت إضافته بشكل غير قانوني إلى منشأة الفنون المسرحية الشهيرة في واشنطن وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، بذل مجلس إدارة المركز الذي اختاره ترامب جهدا في اللحظة الأخيرة لإبقاء اسمه على واجهة منشأة الفنون المسرحية الشهيرة، وهو الطلب الذي رفضه كوبر.