أكسيوس: أمريكا تمنع وصول الأجانب إلى نموذجين متطورين من أنثروبيك

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت منع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما لدى شركة أنثروبيك.
وجاء في التقرير أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وجه رسالة إلى داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك أبلغه فيها بأن نموذجي مايثوس 5 وفابل 5 سيخضعان لضوابط تصديرية إلى أي موقع خارج الولايات المتحدة، وكذلك إلى جميع الأشخاص الأجانب داخل البلاد.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.
ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية ولا البيت الأبيض ولا أنثروبيك بعد على طلبات من رويترز للتعليق.
ونقل موقع أكسيوس عن مسئول في الإدارة الأمريكية قوله إن وزارة التجارة اتخذت هذا الإجراء بعد أن ذكرت شركة أخرى أنها تمكنت من كسر حماية نموذج مايثوس.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا الشهر طلب فيه من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لاختبارات الأمن الإلكتروني الحكومية قبل طرحها للجمهور.