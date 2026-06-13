أكسيوس: أمريكا تمنع وصول الأجانب إلى نموذجين متطورين من أنثروبيك

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ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب قررت منع الحكومات والشركات ‌والأفراد الأجانب من الوصول إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما لدى شركة أنثروبيك.

وجاء في ​التقرير أن وزير التجارة الأمريكي ​هوارد لوتنيك وجه رسالة ⁠إلى داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك ​أبلغه فيها بأن نموذجي مايثوس 5 ​وفابل 5 سيخضعان لضوابط تصديرية إلى أي موقع خارج الولايات المتحدة، وكذلك إلى جميع الأشخاص ​الأجانب داخل البلاد.

ولم يتسن لرويترز ​التحقق من التقرير حتى الآن.

ولم ترد وزارة التجارة ‌الأمريكية ⁠ولا البيت الأبيض ولا أنثروبيك بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول في الإدارة الأمريكية ​قوله إن ​وزارة التجارة ⁠اتخذت هذا الإجراء بعد أن ذكرت شركة أخرى أنها ​تمكنت من كسر حماية نموذج ​مايثوس.

ووقع ⁠ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا الشهر طلب فيه من ⁠مطوري ​الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم ​نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لاختبارات الأمن الإلكتروني الحكومية ​قبل طرحها للجمهور.