رياضة النواب توصي بتعديل حافز التفوق الرياضي واستئناف برامج الهوية الوطنية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين دينا الهلالي وعايدة إسماعيل بشأن تعزيز الهوية الوطنية، وشروط حافز التفوق الرياضي.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن متابعة فعالية البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، في إطار التنسيق بين الوزارات المعنية.

وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة باستئناف تفعيل البرامج والمبادرات الشبابية التي تستهدف تدريب الشباب وتأهيله وتعزيز هويته الوطنية، إلى جانب قياس أثر هذه البرامج والمبادرات على الشباب، لضمان تحقيق التأثير المطلوب، بدلًا من الاكتفاء بالتنفيذ الكمي.

كما طالبت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن البرامج التي تم تنفيذها عبر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات خلال الفترة الماضية، موضحًا عدد الشباب المشاركين والأثر الناتج على أرض الواقع.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة عايدة إسماعيل بشأن القرار الوزاري رقم 239 بتاريخ 29/5/2025 الخاص بحافز التفوق الرياضي، والذي ترتب عليه إلغاء البطولة الرياضية للمدارس الثانوية للكرة الطائرة للبنين، بما يحرم الطلاب من الاستفادة من درجات التفوق الرياضي.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/9/2025 وتعديله من خلال إلغاء بند اشتراط مشاركة 8 فرق كشرط لإقامة أي بطولة، بما لا يؤدي إلى حرمان الطلاب المشاركين أو ضياع مجهودهم طوال العام، مع إقرار المرونة في عدد الفرق المشاركة من المحافظات المختلفة، والسماح بمشاركة الحد الأدنى من الفرق لضمان عدم حرمان الطلاب من الحافز الرياضي.

كما شددت اللجنة على ضرورة مراعاة مواعيد عقد البطولات بما يتناسب مع ظروف الطلاب وجداول الامتحانات، مع الالتزام بإقامة البطولة بعد العام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف من هذه التوصيات هو تحقيق العدالة للطلاب المتفوقين رياضيًا وعدم إهدار جهدهم، إلى جانب التأكيد على دور برامج وزارة الشباب في بناء شخصية الشاب المصري وحمايته من الأفكار الهدامة من خلال ترسيخ الهوية الوطنية.