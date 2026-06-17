كشفت يارا حسام حسن كواليس خاصة من حياة والدها، الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدة أن عشق كرة القدم يجري في دمه ولا يتوقف عند حدود التدريب أو المباريات.

وقالت يارا، خلال حوارها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها قبل مواجهة مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم توقعت انتهاء المباراة بالتعادل، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكدة أنها كانت تشعر وقتها بأن المنتخب قادر على تقديم أداء قوي أمام المنافس.

وسردت قصة تعكس مدى ارتباط والدها بكرة القدم، موضحة أنه تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وعقب خروجه من الملعب دخل غرفة الملابس وبدأ يتحدث إلى قدمه المصابة وكأنها شخص أمامه، معاتبًا إياها بسبب الإصابة التي حرمته من استكمال البطولة، إذ كان يتمنى تحقيق إنجاز كبير مع المنتخب.

وأضافت أن والدها لا يفكر كثيرًا في نفسه، بل ينشغل دائمًا بالفوز وتحقيق النجاحات والمشاركة في المباريات، وهو ما ظهر أيضًا عندما كان يتولى تدريب أحد الأندية المصرية، حيث أجرى عملية جراحية، وبعد إفاقته من التخدير غادر المستشفى متجهًا إلى الملعب مباشرة لمتابعة فريقه، قبل أن يتعرض لإعياء ويُنقل مجددًا إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن حسام حسن يتفاءل كثيرًا بابنته الصغرى جنى، كما كان يتفاءل من قبل بوالدته الراحلة، لافتة إلى أنه يطلب من جنى دائمًا الدعاء له بالتوفيق والنجاح، وأنها تُعد الطفلة المدللة داخل الأسرة.

وأكدت يارا أن جميع لاعبي منتخب مصر تربطهم علاقة قوية بوالدها، كما تحدثت عن الشبه الكبير بين التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرة إلى أنها كانت تميزهما منذ الصغر من خلال علامة مميزة في الوجه، حيث يمتلك حسام حسن حسنة في خده الأيمن، بينما يمتلك إبراهيم حسن حسنة في خده الأيسر.