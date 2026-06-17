أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا لمودرن سبورت

أعلن مسؤولو نادي مودرن سبورت عن تعيين أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني المغربي محمد أمين بن هاشم.

وكان أيمن عبد العزيز قد تولى منصب المدرب العام في الجهاز الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدرب ميلود حمدي، قبل أن يتولى مهمته الجديدة مع مودرن سبورت.

ويأتي هذا التعيين في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني للفريق، عقب التعاقد رسميًا مع بن هاشم لقيادة الفريق فنيًا بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه خلال الأيام المقبلة، من خلال وضع برنامج إعداد شامل استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.