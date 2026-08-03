كوبا تغرق في ظلام دامس إثر انهيار شبكة الكهرباء الوطنية

أعلنت "شركة الكهرباء الوطنية" الكوبية، المملوكة للدولة، في بيان، أن شبكة الكهرباء في عموم البلاد قد انهارت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، الأمر الذي أدخل الجزيرة، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، في ظلام حالك.

وتعاني كوبا من أزمة طاقة خانقة نتج عنها انقطاعات متكررة وشاملة للتيار الكهربائي في مناطق عدة من البلاد، وعزت ذلك إلى البنية التحتية الأساسية المتردية، والعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب اعتباراً من يناير 2026.

ولم تتطرق شركة الكهرباء الكوبية لم تتطرق إلى أي تفاصيل إضافية في منشوراتها التي بثتها على منصتي التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيسبوك".

وتعاني كوبا من الحصار النفطي الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، باعتباره أحد المسببات الجوهرية التي أدت إلى نقص حاد في إمدادات الديزل والوقود اللازمين لتشغيل محطات التوليد والمولدات الاحتياطية في البلاد.

وتعتمد الجزيرة في توليدها للكهرباء على محطات حرارية يعود تاريخ إنشائها قبل 40 عاماً، لذا تتعرض لأعطال مستمرة وتحتاج إلى عمليات صيانة معقدة.

وانعكست أزمة الانقطاعات المستمرة للطاقة في كوبا ونقص الإمدادات على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وفي مقدمتها الفنادق ما تسبب في خسائر فادحة أصابت قطاع السياحة، فضلاً عن تعطيل مظاهر الحياة اليومية للسكان.

كانت كوبا قد استقطبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من السياح، وصل عددهم 2.2 مليون سائح في عام 2024، وحققت حصيلة من العملات الحرة بلغت 1.3 مليار دولار، إلا أن أعداد السائحين تراجعت إلى 1.8 مليون سائح في عام 2025، وتوقع مراقبون أن تنهار تلك الأعداد خلال العام الجاري مع توقف خطوط الطيران عن تسيير رحلاتها إلى الجزيرة، فضلاً عن إغلاق عدد كبير من الفنادق الكبرى فروعها في البلاد بسبب أزمة الطاقة الخانقة.