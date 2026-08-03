مسؤول ألماني يدعو إلى خطة عمل وطنية لمواجهة الحرارة في 2027

في أعقاب درجات الحرارة القياسية التي شهدتها ألمانيا هذا الصيف، قال مسؤول كبير في وزارة البيئة إن البلاد بحاجة إلى خطة عمل وطنية لمواجهة الحرارة خلال الصيف المقبل.

وقال وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ، يوشن فلاسبرث، للقناة العامة "زد دي إف" يوم الأحد: "أعتقد أن الدرس الذي تعلمناه من هذا الصيف هو: أننا نحتاج إلى خطة عمل وطنية الصيف المقبل تجمع وتضم كل شيء من الولايات [الاتحادية الألمانية]".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تعمل عن كثب شديد مع حكومات الولايات، التي يمتلك العديد منها بالفعل خطط عمل لمواجهة الحرارة.

وتوفي ما يقرب من 10 آلاف شخص في جميع أنحاء ألمانيا بسبب درجات الحرارة المرتفعة بحلول منتصف يوليو/تموز، وفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ، وهي هيئة الصحة العامة في ألمانيا. وهذا العدد أكبر من أي عام كامل منذ عام 2016.