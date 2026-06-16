أسامة كمال: أمريكا أدركت أن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز هو المكسب الذي يجب الوصول له

قال الإعلامي أسامة كمال إن الحديث عن “نصر تاريخي” كما روج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثير العديد من التساؤلات، متسائلًا: إذا كان النصر حاسمًا بالفعل، فلماذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دون حضور أو دور إسرائيلي واضح؟

وأضاف "كمال" عبر برنامجه "مساء DMC”، على قناة “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن هناك علامات استفهام أخرى تتعلق بمزاعم إنهاء التهديد الإيراني، منها استمرار الحديث الإسرائيلي عن البقاء في لبنان، وعدم طرح الانسحاب من الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن إضعاف حزب الله، فضلًا عن استمرار التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة الهدنة إذا كان قد تعرض لتعطيل حاسم بالفعل.

وأوضح أن "نتنياهو" بحاجة إلى إقناع الرأي العام الإسرائيلي بأن الحرب حققت نتائج ملموسة، وأن إسرائيل نجحت في تغيير قواعد اللعبة مع إيران، كما يسعى للرد على منتقديه داخل إسرائيل الذين يرون أن الاتفاق لم يضع قيودًا واضحة وملموسة على البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

وأشار إلى أن المشهد انتهى إلى أن إسرائيل وجهت ضربات لإيران، والولايات المتحدة مارست ضغوطًا، وإيران تكبدت خسائر، لكنها عادت إلى طاولة المفاوضات ولم تصل إلى مرحلة الاستسلام.

وأكد أن الموقف الأمريكي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن واشنطن دخلت المواجهة بهدف تقليص الخطر الإيراني، وانتهت إلى مذكرة تفاهم، مضيفًا أن واشنطن أدركت أن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز هو المكسب الذي يجب أن تصل له.

ولفت إلى التغير في الخطاب الأمريكي، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية حربه مع إيران عندما تحدث عن دمار واسع، ثم انتقاله لاحقًا إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ودعوته سفن العالم إلى استئناف الحركة ونقل شحنات النفط.

واستكمل أن الحرب كشفت أن أيًا من الأطراف لم يعد قادرًا على فرض إرادته بشكل كامل، فلا إيران تستطيع إخراج النفوذ الأمريكي والإسرائيلي من المعادلة، ولا إسرائيل قادرة على إنهاء إيران عسكريًا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على رسم شكل الشرق الأوسط بمفردها.

وأوضح أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة لا يمكن وصفها بالسلام الكامل أو الحرب المفتوحة، وإنما مرحلة تقوم على الردع المتبادل والصفقات المؤقتة والرسائل العسكرية والمفاوضات الممتدة والانتصارات النسبية.

وأكد على أن السؤال الأهم ليس من انتصر، وإنما من دفع ثمن الصراع، موضحًا أن الاتفاق الحالي لا يتجاوز كونه وثيقة إطارية مختصرة، بينما ستُحسم التفاصيل الأساسية خلال جولات التفاوض المقبلة.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزامات متبادلة بين الجانبين، وتصريحات "ترامب" أكد فيها أنه غير مهتم بتغيير النظام الإيراني وأعتبر أن التغيير حدث بالفعل بعد مقتل عدد من القادة، وأن واشنطن تتعامل حاليًا مع أطراف وصفها الرئيس الأمريكي بأنها غير متطرفة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورًا في بيع النفط، والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب.