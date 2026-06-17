أيمن حسين يقود هجوم العراق أمام النرويج في كأس العالم

أعلن جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، التشكيل الرسمي لأسود الرافضين في مواجهة منتخب النرويج، والتي تقام في الواحدة من صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب جيليت في أمريكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم.

ويدخل منتخب العراق مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي - زيد تحسين - أكام هاشم و ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: إبراهيم بايش - أمير العماري و زيد إسماعيل.

الهجوم: علي الحمادي - علي جاسم و أيمن حسين.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: ماركو فرج - مهند علي كاظم - مناف يونس - فهد طالب - فرانس بطرس - ريبين سولاقا - زيدان إقبال - أحمد باسل فاضل - علي يوسف - مصطفى سعدون - يوسف أمين - كيفن يعقوب - أحمد قاسم - أحمد مكنزي وإيمار شير.

وكانت المباراة الثانية في المجموعة التاسعة والتي جمعت بين فرنسا والسنغال مساء الثلاثاء، شهدت انتصارًا كبيرًا للمنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1.