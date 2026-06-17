ضياء رشوان: تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني ليكون أكثر مهنية وتأثيرًا

قال ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بثماني مهام، من بينها المهمة رقم 8 الخاصة بالإعلام وحده.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك اهتمامًا غير مسبوق بالإعلام، وتشمل هذه المهمة عدة عناصر، أبرزها ما يتعلق بأهمية كبرى للرأي العام، من خلال إعلام وطني مهني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع، وليس "إعلام الكرافتات" الموجه للنخب فقط.

وأوضح أن المطلوب هو إعلام يصل إلى الناس، ويقدم خطابًا مهنيًا مسؤولًا، ويعزز ثقافة الحوار البناء، وينمّي القدرة على التفكير واحترام الآراء الأخرى، مضيفا أنه لا شك أن الإعلام في بلدنا وفي بلداننا العربية يواجه أزمات كبيرة، سواء على مستوى البنية المؤسسية، أو القائمين عليه، أو قدرته على الحركة.

وأكد أنه يمكن الجزم بأن الدولة المصرية، والتوجيهات الرئاسية المكتوبة، وكل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من توجيهات، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، تعزز وتؤكد ضرورة تفعيل كل ما يمكن لخلق حالة إعلامية صحية وطبيعية، شبيهة بما هو موجود في دول العالم، بحيث يكون الإعلام قادرًا على الحصول على المعلومة ونشرها بمسؤولية، مع تعدد في الآراء.

واختتم بالإشارة إلى أن هناك تفاصيل كثيرة مهمة، لكن المعنى العام هو دعم هذا الإعلام، وأن وزارة الدولة للإعلام ينبغي أن تقوم بدورها في تفعيل ذلك.