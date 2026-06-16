أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن عقده مع الفراعنة، منتهي منذ عدة أشهر، مُشيرًا إلى أن فريقه ليس أقل من أي منتخب مشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع بلجيكا: "أود أن أقول إن عقدي أنا وجهازي انتهى منذ شهر فبراير، واستمراريته ظلت بعد الوصول لنصف نهائي كأس أفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وأضاف: "مع ذلك لم ولن أفرض نفسي وشرف كبير بالنسبة لي التواجد مع المنتخب بدون أي عقد وأهم شيء ثقة الشعب المصري".

وتابع: "سعيد كوني مدرب وطني وصلت لنصف نهائي كأس أفريقيا، والفريق يشعر بأهمية الواجب الوطني والموضوع لا علاقة له بالروح فقط ويجب أن يكون لك هوية وتنظيم في الملعب".

وأكمل: "أخبرت اللاعبين منذ البداية أننا لسنا أقل من أي منتخب، وليس اليوم فقط، لكن منذ بداية تولي الجهاز الفني للمسؤولية".

وواصل: "رغم أننا نعمل في وقت ضيق ونحصل على 9 أيام فقط في التوقف الدولي، ندرس المنافس بشكل جيد".

واستطرد: "أقول للاعبي المنتخب إننا لسنا أقل من أي منافس، ونحاول الاقتراب من الكرة العالمية".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "لدينا محمد صلاح وعمر مرموش، يلعبان في الدوريات الكبرى ومع أفضل اللاعبين في العالم".