التعاون الإسلامي تدين افتتاح ما يسمى إقليم أرض الصومال سفارة بالقدس المحتلة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة افتتاح ما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأكدت الأمانة العامة - في بيان، مساء اليوم الإثنين - أن إسرائيل -قوة الاحتلال- لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.

وجددت الأمانة العامة التأكيد على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الخطوة غير القانونية والتصدي لها.