وصف رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، نظيره، مصر، بالمنافس القوي، بعد التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال رودي جارسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الناحية الفنية كنا نلعب أمام فريق قوي جدًا، وشرس جدًا، ويلعب كرة هجومية".

وأضاف المدرب الفرنسي: "أعتقد أن منتخب مصر قد سبب لنا الكثير من المتاعب في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تحسنا كثيرًا وسجلنا هدف التعادل".

وتابع: "منتخب مصر كبير، وهم توقعوا مننا أن نتهور هجوميًا، لكن الأمور لم تسِر بشكل سيئ.. عندما دخل لوكاكو إلى أرض الملعب كان له أثرًا كبيرًا، وهذا مفيد بالنسبة لنا".

وأتم رودي جارسيا تصريحاته قائلًا: "درجة الحرارة كانت مرتفعة، لكنها لم تكن العامل الفيصل، وكان من الممكن أن لعب بطريقة أفضل مهما كانت درجة الحرارة".