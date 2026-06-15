حسام حسن: أحذر جميع منافسينا في كأس العالم من منتخب مصر

حذر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، منتخبات المجموعة السابعة من مواجهة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره البلجيكي في العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «رسالتنا لجميع منافسينا كل الحذر من منتخب مصر لأننا نعمل ما علينا والأمر ليس بالكلام لكن أدينا مباريات ودية على أعلى مستوى وظهرنا بشكل جيد».

وأضاف: «أتمنى أن نسعد المصريين والعرب بتقديم نتيجة جيدة، سنلعب ضد فريق قوي ومصنف عالميا، لكن نأخذ بالأسباب وندرس الخصم جيدا، وأتمنى التوفيق لنا».

وأوضح: «منتخب بلجيكا قوي جدا ونقدره ونحترمه كلاعبين ومدير فني على مستوى عال، ويمتلك لاعبين مميزين مثل دوكو ولوكاكو ودي بروين، ونحن أيضا نمتلك لاعبين جيدين بعضهم تعرفوهم أما البقية فهم مفاجأة بالنسبة لكم بخلاف صلاح ومرموش».

وتابع: «كان لي الشرف المشاركة في كأس العالم كلاعب ومدرب، والحمد لله أنهينا التصفيات بشكل جيد ودون هزيمة، وهدفنا تقديم كرة قدم العالم يثني عليها وتحقيق نتائج إيجابية.. حققنا نتيجة إيجابية أمام منتخب هولندا في نسخة 90 وكان من أبرز المنتخبات العالمية، وهدفنا في المرحلة الحالية تقديم صورة جيدة للكرة المصرية».

وأتم: « سبق لي اللعب ضد بلجيكا كلاعب أنا وإبراهيم وحققنا الفوز وقتها، والطبيعي أن يرشح جميع الخبراء بلجيكا للفوز بالمباراة لكن كل شيء ممكن في الكرة ونحن في مجموعة نستهدف جمع نقاط من أجل التأهل».

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.