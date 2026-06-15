قالت الدكتور فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة، إن معدل الاستهلاك اليومي لأكياس الدم بالمستشفيات التابعة للوزارة يُقدر بنحو 2500 كيس.

وأوضحت خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن معدل الاحتياج لأكياس الدم يُقاس من خلال الاحتياج الفعلي للمستشفيات، لافتة إلى قاعدة البيانات التابعة للوزارة، المُسجل عليها مؤشرات الأداء الموضحة لهذا الملف.

وأضافت أن هذه القاعدة توضح كميات أكياس الدم المُستخدمة للمرضى على مدار العام، ويُقاس منها الاحتياج الشهري واليومي لمختلف المحافظات والمستشفيات.

ونوّهت إلى أن نسبة التبرع بالدم في مصر لا تتجاوز الـ1%، مضيفة أن المراجع العالمية حددت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي لتتراوح بين الـ2% والـ3%، معلقة: «اللي بنحاول نعمله إن إحنا نرفع معدل التبرع بالدم».

وذكرت أن معدلات التبرع بالدم ترتفع في حالات الأزمات بمصر، لطبيعة الشعب المصري العاطفية، مضيفة: «وقت ما يكون في أزمة تلاقي كله اتبرع بالدم على طول».

وأشارت إلى أن كثافة الإقبال على التبرع بما يتجاوز الاحتياج الشهري يؤدي لفساد هذه الأكياس، نظرًا لأن صلاحيتها لا تتجاوز الـ35 يومًا، بالإضافة إلى العدم القدرة على التبرع مجددًا إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.



ولفتت إلى استهدافهم تطبيق ثقافة التبرع الدوري بالدم، والمُطبقة في العديد من الدول حول العالم.