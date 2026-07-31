باب المندب يشهد عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية والحركة بهرمز تظل ضعيفة

أظهرت بيانات من شركة كبلر المتخصصة في الشحن ​البحري أن 25 سفينة شحن ‌محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس، في حين ظلت حركة ​المرور عبر مضيق هرمز منخفضة ​إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط.

ومن ⁠بين السفن التي عبرت مضيق ​باب المندب، دخلت 18 سفينة الممر ​المائي وخرجت منه سبع سفن. وشملت حركة المرور عدة ناقلات نفط.

في غضون ذلك، لم ​تعبر مضيق هرمز سوى سفينتين ​وكانتا فارغتين ودخلتا الممر المائي.

وربما لا تزال بعض ‌السفن ⁠تبحر بعد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة، وهذه السفن لا يتم احتسابها في الإحصاءات.

