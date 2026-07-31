 باب المندب يشهد عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية والحركة بهرمز تظل ضعيفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باب المندب يشهد عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية والحركة بهرمز تظل ضعيفة

رويترز
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 9:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 9:18 ص

  أظهرت بيانات من شركة كبلر المتخصصة في الشحن ​البحري أن 25 سفينة شحن ‌محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس، في حين ظلت حركة ​المرور عبر مضيق هرمز منخفضة ​إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط.
ومن ⁠بين السفن التي عبرت مضيق ​باب المندب، دخلت 18 سفينة الممر ​المائي وخرجت منه سبع سفن. وشملت حركة المرور عدة ناقلات نفط.

في غضون ذلك، لم ​تعبر مضيق هرمز سوى سفينتين ​وكانتا فارغتين ودخلتا الممر المائي.
وربما لا تزال بعض ‌السفن ⁠تبحر بعد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة، وهذه السفن لا يتم احتسابها في الإحصاءات.
 


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