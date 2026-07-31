مسؤول روسي: حريق بمحطة طاقة في فولجوجراد بعد هجوم بمسيرة

قال أندريه بوشاروف حاكم منطقة ​فولجوجراد الروسية إن هجوما ‌بطائرة مسيرة اليوم الجمعة أسفر عن اندلاع حريق ​في منشأة للطاقة ​ومستودعات في المنطقة مما أدى ⁠إلى إصابة خمسة ​أشخاص، لكنه لم يذكر ​تفاصيل عن المنشأة.

وتضم المنطقة مصفاة نفط مملوكة لشركة لوك أويل. ​وذكر حاكم المنطقة ​عبر تطبيق تيليجرام أن خمسة ‌أشخاص ⁠احتاجوا لرعاية طبية عقب الهجمات.

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وصعدت أوكرانيا في الآونة الأخيرة من هجماتها ​على المراكز ​اللوجستية ⁠الروسية بما في ذلك المراكز ​التابعة لشركة وايلدبيريز للتجارة ​الإلكترونية، ⁠إلى جانب تكثيف الضربات على منشآت الطاقة ⁠مما ​تسبب في ​أزمة إمدادات في معظم مناطق روسيا.