انتقد الإعلامي محمد علي خير، "تسيب الأسعار" وغياب آليات الضبط الرقابة على زيت الطعام، لافتا إلى تراجع أسعار الزيت "السائب" بنسبة 10% خلال أسبوعين، لينخفض سعر الطن من 72 ألفا إلى 65 ألف جنيه، في حين ترفض شركات الزيت "المعبأ" خفض أسعارها.

وقال خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر "الشمس" إن تجار الزيت السائب أرجعوا خفض الأسعار لتراجع سعر صرف الدولار إلى من مستويات 54 إلى 51.7 جنيه، معلقا: "الشركات المنتجة للزيت المعبأ مش راضية تخفض الأسعار، وبيدونا ظهرهم، فين الحكومة والرقابة هنا".

ونوه أن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيت وتنتج 3%، متسائلا: "ليه الأسعار عندما تنخفض التجار يهرشوا في أيديهم، خلوا المواطن يستمتع قليلا بتراجع الأسعار!".

كما رفض شكاوى واستياء منتجي البيض من تراجع الأسعار، متسائلا: " الناس زعلانة والتجار وبعض أعضاء عندما يا حرام البيض انخفض، ولما كانت البيضة بتتباع بـ 7 جنيهات ما وقفتوش بجانبي ليه كمستهلك؟ أنا بقول الزيت السائب تراجع سعره والمعبأ لأ! علما بأن الاثنين استيراد، ليه تجار السائب نفذوا وخفضوا والمعبأ لأ!".

وأوضح أن سعر كرتونة البيض يخرج من المزرعة بما يتراوح بين 55 إلى 65 جنيها، متابعا: "أنت متخيل حجم النهب لما سعرها يتضاعف من 60 إلى 120 جنيها! نسبة 100% مكسب".