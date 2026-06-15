أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن محمد صلاح يمثل عنصرًا مهمًا للغاية داخل المنتخب، لما يملكه من خبرات كبيرة وتأثير فني ومعنوي داخل وخارج الملعب، مؤكدًا ثقته في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على تحمل المسؤولية خلال البطولة.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أنه يطمح إلى تقديم عروض قوية تليق باسم الكرة المصرية، وإسعاد الجماهير بتحقيق نتائج إيجابية خلال النسخة الحالية من كأس العالم، معربًا عن ثقته في الجيل الحالي لكتابة صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الوطني.

وأوضح حسام حسن أن منتخب بلجيكا يضم مجموعة مميزة من النجوم مثل جيريمي دوكو وروميلو لوكاكو وكيفين دي بروين، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاك منتخب مصر عناصر قادرة على مجاراة المنافس وتقديم مباراة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني درس المنتخب البلجيكي بشكل دقيق ويعرف نقاط القوة والضعف لديه.

وتطرق مدرب منتخب مصر إلى ظروف المباراة، مؤكدًا أن الجهاز الفني حرص على التدريب في نفس موعد اللقاء المقرر إقامته ظهرًا، من أجل التأقلم مع الأجواء وارتفاع درجات الحرارة، معربًا عن أمله في ألا يؤثر ذلك على أداء اللاعبين.

كما أشاد حسام حسن بطموحات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، مؤكدًا أنها تمتلك القدرة على الظهور بصورة مشرفة في المونديال.

واختتم تصريحاته بالإشادة بدور شقيقه إبراهيم حسن داخل المنتخب، مؤكدًا أنه يؤدي أدوارًا مهمة على المستويين الإداري والفني، بفضل خبراته الكبيرة وشخصيته القوية، مسترجعًا ذكريات فوز منتخب مصر على بلجيكا عندما كان لاعبًا إلى جانب شقيقه قبل أكثر من عقدين.